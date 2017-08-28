Земли лесного фонда близ Байкала не будут переводить в промышленную категорию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Переводить земли лесного фонда около заповедного озера Байкал в промышленную категорию не планируется, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Минприроды России направило в правительство законопроект о поправках в федеральный закон "Об охране озера Байкал", разрешающий, в частности, сплошные санитарные рубки горелых лесов в экологической зоне Байкала. Поправки к закону также допускают перевод земель лесного фонда в промышленные, если это необходимо для обслуживания Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

"Речь не идет о бездумных рубках, только об очистке сгоревших участков, чтобы на них не возникали повторные возгорания. Рубка должна иметь санитарный характер, после нее должно идти лесовосстановление... На сегодняшний день речи о переводе земель лесного фонда, пострадавших от пожаров, в промышленную категорию нет", - пояснил законодательную инициативу замминистра.

Санитарные рубки - комплекс мероприятий по вырубанию пострадавших от болезней и пожаров деревьев. Специалисты делят такие рубки на выборочные и сплошные. Сплошные рубки проводят только если экосистема леса потеряла свою биологическую устойчивость, например, после сильного пожара. После санитарных рубок проводится восстановление лесов.

По последним данным, в Иркутской области лесные пожары зафиксированны на 371,5 тыс. га, в Бурятии огнем практически уничтожено 100 тыс. га леса.