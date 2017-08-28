"Известия": в кабмин направлен законопроект, разрешающий рубку горелого леса на Байкале

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минприроды России направило в правительство законопроект о поправках в федеральный закон "Об охране озера Байкал", разрешающий, в частности, сплошные санитарные рубки горелых лесов в экологической зоне Байкала. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия".

Одобренный профильными ведомствами документ вносит изменения в действующий закон, согласно положениям которого в настоящее время в границах центральной экологической зоны Байкала запрещены сплошные рубки леса, в том числе противопожарные разрывы и санитарные рубки сгоревшего леса. Поправки также предписывают в течение года после рубки проводить восстановление основными лесными древесными породами, отмечает газета.

"Более 100 тыс. га в Бурятии - практически полностью выгоревший лес, - сообщил изданию министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. - Санитарные рубки необходимы, так как "горельники" - источник распространения вредителей леса и, по сути, условие для возникновения и молниеносного распространения пожаров. Очевидно, наша задача - полностью исключить злоупотребления, чтобы под видом "горельников" не вырубались здоровые леса".

Глава Минприроды подчеркнул, что проведение таких рубок возможно только на основании актов обследований, размещаемых на сайтах региональных органов власти для прохождения общественной экспертизы.