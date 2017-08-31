Более 300 свидетелей допросят на суде предполагаемого главы банды киллеров в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Более 300 свидетелей допросят в Новосибирском областном суде по делу Анатолия Радченко - предполагаемого главы подразделения киллеров в банде Александра Трунова. Об этом сообщила в четверг журналистам прокурор Марина Морковина перед первым заседанием по делу.

Среди свидетелей - ранее осужденные за участие в преступном сообществе (ОПС) Трунова экс-чиновники: бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший и бывший советник губернатора Новосибирской области по спорту Александр Солодкин-старший. Они проходят по делу как соучастники, пояснила прокурор.

"Более 300 (свидетелей). По крайней мере, в списке обвинительного заключения, - сказала она, отвечая на вопрос журналиста. - Сегодня начинается рассмотрение уголовного дела по существу. Дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании на основании постановления суда".

Морковина уточнила, что обвинительное заключение по делу Радченко по прозвищу Челентано составляет восемь томов. Его обвиняют в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества под руководством Трунова, создании и руководстве вооруженной преступной бандой, совершившей четыре убийства и четыре покушения на убийство. Кроме того, Радченко обвиняется в вымогательстве, мошенничестве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, в период с 1997 по 2009 гг. Радченко в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. Он причастен к убийству четырех человек и покушении на убийство еще троих. В период с 1994 по 1998 гг. Радченко совместно с Труновым и иными участниками совершил вымогательство денежных средств и иных материальных благ у предпринимателя. Также установлена причастность Радченко к хищению доли в уставном капитале компании "Центр-систем" и покушении на хищение доли в компании "Бархат" в период с 1991 по 1998 гг.

После задержания Трунова в июле 2009 года Радченко скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск. В феврале 2014 года он был задержан на территории Австрии, в августе 2015 года Австрия выдала Радченко России, обвиняемый находится под стражей. Так называемая труновская группировка действовала на территории Новосибирска с конца 90-х годов прошлого столетия, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки заключения.