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Центр по обращению с отходами за 800 млн руб. построят в Омской области к 2019 году

Сибирь
4 сентября, 15:34 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Новый объект решит проблему утилизации мусора, который годами свозится на три полигона, два из которых лишены лицензии

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ОМСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Современный центр по обращению с отходами будет введен в эксплуатацию в Омской области в 2019 году, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко.

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Строительство центра решит проблему утилизации мусора, который годами свозится на три полигона, два из которых лишены лицензии.

"В течение полутора-двух лет в Омской области появится современный, отвечающий всем требованиям центр обращения с отходами. Под него найден земельный участок в Таврическом районе, который полностью соответствует всем требованиям, до конца года будет разработан проект строительства", - рассказал Матненко.

По данным Минстроя области, на возведение центра необходимо 800 миллионов рублей. "Рассматривается два варианта - или центр строится полностью за счет инвесторов, или областной бюджет вкладывает 400 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

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Проблема утилизации мусора особенно актуальна для Омска. Все бытовые отходы города вывозятся на три полигона, два из которых лишены лицензии и работают в ограниченном режиме. "Надо понимать, что эти объекты не отвечают никаким требованиям. Рано или поздно они должны быть закрыты и рекультивированы", - подчеркнул Матненко.

Строительство центра, как считают власти региона, улучшит ситуацию и с несанкционированными свалками, которых на территории области выявлено около 900. Более 300 из них должны быть ликвидированы в соответствии с решениями судов по искам Росприроднадзора, Россельхознадзора, Росреестра и министерства природных ресурсов.

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