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К аварии на шахте Кузбасса привели нарушения во время работ и позднее оповещение горняков

Сибирь
5 сентября, 9:46 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, сентября. /ТАСС

В шахте "Анжерская-Южная" 24 июля во время внезапного выброса угля и газа под землей находились 79 человек, один погиб

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© Юрий Смитюк/ТАСС

КЕМЕРОВО, 5 сентября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора завершило расследование произошедшей в июле аварии на шахте "Анжерская-Южная", ее причинами названы несвоевременные ввод в действие плана ликвидации аварии и оповещение трудящихся, а также нарушения в процессе подготовки и крепления горных выработок. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

"Организационными причинами аварии явилось непринятие мер по выводу всех работающих из выработки при обнаружении признаков, предшествующих внезапному выбросу, загазирование забоя и зажим бурового инструмента. Комиссией установлено, что был осуществлен несвоевременные ввод в действие плана ликвидации аварии и оповещение трудящихся шахты "Анжерская-Южная" об аварии с необходимостью выхода из шахты людей на поверхность. Оповещение трудящихся и вызов ВГСЧ (подразделения военизированных горноспасательных частей МЧС - прим. ТАСС) были произведены с задержкой 15 минут и 26 минут соответственно", - сказали в ведомстве.

Также комиссия Ростехнадзора установила, что техническими причинами аварии стали нарушения при проведении и креплении горных выработок. В частности, несоответствующим образом проводили бурение опережающих разгрузочных скважин, для этих работ использовалось непригодная буровая техника, применялось неисправное оборудование. Кроме того, в шахте отсутствовал контроль за исполнением работ при бурении скважин со стороны геологической и маркшейдерской технической служб, участка аэрологической безопасности и участка дегазации.

В шахте 24 июля произошел внезапный выброс угля и газа. В тот момент под землей находились 79 человек, 78 из них вышли на поверхность самостоятельно. Поиски еще одного шахтера осложнялись тем, что на аварийном участке произошло обрушение горной выработки, специалисты дополнительно проводили прокладку вентиляционных труб для дегазации штрека. В ночь на 26 июля горноспасатели обнаружили тело шахтера и подняли его на поверхность.

По факту его гибели и аварии СК возбудил уголовное дело. Суд приостановил работу шахты на 90 суток.

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