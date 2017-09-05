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Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техники

Сибирь
5 сентября, 11:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, сентября. /ТАСС

В этом году общее число тракторов в регионе сократилось на 325 единиц

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© Валерий Матыцин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Темпы уборочной кампании в регионах Сибирского федерального округа (СФО) снизились в 2017 году на 775 тыс. га по сравнению с прошлым годом - сейчас обмолочено 36% площадей из засеянных 10 млн га. Отставание произошло из-за нехватки уборочной техники, сообщил во вторник на совещании у полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

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"Уборочная кампания в Сибири отличается от других регионов. Аграрии весной сделали все возможное. Мы подтверждаем, что уборка культур идет с отставанием. Главная проблема - нехватка техники, у нас есть глубокий анализ ситуации", - сказал Хатуов.

Директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев сообщил в ходе совещания, что общее число тракторов по Сибири сократилось в этом году на 325 единиц.

Сейчас в Сибири убрано 36% засеянных площадей и намолочено 6 млн тонн зерна. По прогнозу Минсельхоза, валовый сбор зерновых в 2017 году должен составить более 14 млн тонн зерна, в том числе 9 млн тонн пшеницы.

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