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Начальник МЧС Омской области подал в отставку, чтобы стать депутатом горсовета Омска

Сибирь
12 сентября, 14:43 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Владимир Корбут на выборах в горсовет возглавлял список "Единой России"

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ОМСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Начальник Главного управления МЧС по Омской области Владимир Корбут написал рапорт об увольнении, чтобы стать депутатом городского совета Омска, сообщил во вторник ТАСС начальник пресс-службы ведомства Денис Ахрамов. 10 сентября на выборах в горсовет "Единая Россия", партийный список которой возглавил Корбут, получила 26 мандатов из сорока.

Новый состав горсовета уже в ноябре изберет нового мэра Омска, выборы которого должны были состояться еще весной, но были признаны недействительными, так как все претенденты, которые прошли в финальный этап, сняли свои кандидатуры.

"Владимир Корбут написал рапорт об увольнении, который согласовал с губернатором (Омской области) Виктором Назаровым и начальником регионального центра МЧС генерал- лейтенантом Диденко, и направил в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. После утверждения он сможет заняться делами, на которые был выдвинут избирателями", - рассказал Ахрамов.

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