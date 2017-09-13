Звонки о минировании администрации Забайкалья оказались ложными

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ЧИТА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудников администрации Забайкальского края в среду эвакуировали из основного правительственного здания в Чите из-за ложного звонка о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.
"Поступали звонки. Работники были эвакуированы. Специалисты здание проверили, но ничего не обнаружили: звонки оказались ложными", - сказали в пресс-службе.
По данным региональных СМИ, в Чите также проводилась эвакуация из мэрии, вокзала, аэропорта, нескольких торговых центров. Возле нескольких торговых центров в городе все еще стоят пожарные машины, подъезды к ним перекрыты сотрудниками ДПС, передает с места корреспондент ТАСС.
Во вторник из-за ложных сообщений о минировании была проведена эвакуация из десятков объектов в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке - торговых центров, школ, административных зданий, общежитий.
В среду сообщалось, что из-за анонимных звонков были эвакуированы аэропорты Якутска и Петропавловска-Камчатского, несколько административных и социальных объектов в Хабаровске.