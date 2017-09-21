Рыбоперерабатывающий завод открылся в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Рыболовецкий колхоз "Красный моряк" открылся в четверг в Барабинском районе Новосибирской области. Производственная мощность нового предприятия составит 70 тонн рыбопродукции в сутки, что позволит обеспечить рыбой несколько соседних регионов, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Мы можем не только много производить и перерабатывать, но и оперативно поставлять продукцию во все крупные населенные пункты в радиусе 600 километров - а это 12 миллионов потребителей", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в строительство нового предприятия было вложено 462 млн рублей. Рыболовецкий колхоз "Красный моряк" объединит два уже существующих рыбопитомника и перерабатывающий завод, что позволит создать в районе 119 новых рабочих мест. Завод будет перерабатывать такие виды рыб как сазан, плотва, карась, язь, окунь, щука и пелядь. Часть рыбы будут добывать из находящегося рядом озера Сартлан, остальную на переработку завод готов принимать из других сибирских регионов.