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Претендентов в правительство Бурятии будут отбирать на открытых конкурсах

Сибирь
22 сентября, 8:11 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 22, сентября. /ТАСС

Глава республики ранее заявил, что кадровые перестановки в республиканском кабмине не будут радикальными

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Глава Бурятии Алексей Цыдено

Глава Бурятии Алексей Цыдено

© Михаил Метцель/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 22 сентября. /ТАСС/. Вакансии в правительстве Бурятии будут заполняться с помощью открытых конкурсов, сообщил в пятницу журналистам глава республики Алексей Цыденов.

"У нас будет открытый конкурс на те вакансии, которые будут освобождаться", - сказал Цыденов после церемонии инаугурации.

После подведения итогов выборов главы региона он говорил, что кадровые перестановки в республиканском кабмине будут, хотя и не радикальные.

"У нас уже есть положительный опыт: на должность руководителя Фонда регионального развития Бурятии мы проводили открытый конкурс, было 18 претендентов, - напомнил он. - Правительство буду формировать по принципу профессионализма, внутреннего настроя - желания и стремления работать, честности и открытости. Все правительство ждет тяжелая, сложная работа, бессонные ночи, минимум выходных".

В качестве важных задач Цыденов выделил ликвидацию очередей в детские сады и трехсменной учебы в школах. "У нас будут лучшие дороги, будет более эффективное сельское хозяйство, у нас появится новая промышленность, новые виды производства, заработают специальные экономические зоны, моногород Селенгинск, у нас будет реализован проект "Байкальская гавань" и многое другое", - добавил глава региона.

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