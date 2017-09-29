Омские власти направят на соцнужды сэкономленные на реструктуризации кредитов 10 млрд руб.

ОМСК, 29 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область направит на первоочередные социальные нужды 10 миллиардов рублей, которые сэкономит за счет реструктуризации бюджетных кредитов, сообщил ТАСС министр финансов региона Вадим Чеченко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет.

"Решение президента крайне важно для Омской области. Реструктуризация бюджетных кредитов позволит региону высвободить значительный объем бюджетных средств и направить их на закрытие первоочередных расходов. Если бы это решение не было принято, в 2018 году Омской области пришлось погасить 6 млрд рублей бюджетных кредитов, обеспечить определенный уровень долговой нагрузки, для чего сформировать профицит областного бюджета в размере 10 млрд рублей. Сегодня мы имеем возможность сформировать бюджет с новыми параметрами, а 10 млрд рублей направить на первоочередные социальные нужды", - рассказал Чеченко.

По его словам, на 1 сентября 2017 года госдолг Омской области составил 38 463,5 млн рублей, из которых 14 943,3 млн рублей - коммерческие займы, а 23 520,3 млн рублей - бюджетные кредиты. "Госдолг региона формировался с 2005 года на рыночных условиях. В зависимости от конъюнктуры рынка, ставка по коммерческим заимствованиям составляла от 7 до 14% годовых. Так как госдолг с каждым годом увеличивался, средства на его обслуживание росли, появилась необходимость в привлечении бюджетных кредитов, которые направлялись на рефинансирование более дорогих рыночных долговых обязательств", - рассказал министр.

Чеченко отметил, что Омская область может претендовать на продление программы реструктуризации до 12 лет и предпримет все усилия, чтобы реализовать эту возможность.

О реструктуризации

Президент России Владимир Путин 22 сентября сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет. В первые два года действия программы регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. По данным президента, такой график позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

Таким образом, у субъектов высвободятся деньги, которые можно будет направить на решение социально-экономических задач, связанных с созданием новых рабочих мест, повышением уровня жизни граждан. Для регионов, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты в темпах не ниже инфляции, программу реструктуризации планируется продлить до 12 лет.