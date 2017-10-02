Глава Бурятии изменил структуру правительства республики

Глава Бурятии изменил структуру правительства республикиСибирь 2 октября, 11:07
Источник: Каталония не сможет автоматически остаться в ЕС при выходе из состава ИспанииМеждународная панорама 2 октября, 10:57
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местахПроисшествия 2 октября, 10:53
РЖД в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 9%Транспорт 2 октября, 10:47
Срок восстановления игрока ЦСКА Головина определится после дополнительного обследованияСпорт 2 октября, 10:42
В центре Москвы до конца года дополнительно благоустроят восемь улицМосква 2 октября, 10:37
Miele представляет первый безмешковый пылесос Blizzard CX1Новости партнеров 2 октября, 10:33
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображениюМеждународная панорама 2 октября, 10:26
Матч КХЛ между "Куньлунем" и "Ладой" не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октябряСпорт 2 октября, 10:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об изменении структуры республиканского правительства - в нем появится министерство по туризму, а представительство Бурятии в Монголии будет реорганизовано, говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства.
Выборы главы Бурятии прошли 10 сентября, победу на них одержал врио руководителя региона Алексей Цыденов (получил голоса 87,43% избирателей).
"Образовать министерство по туризму Республики Бурятия. <…> Реорганизовать представительство Республики Бурятия Российской Федерации в городе Улан-Батор Монголии путем присоединения к Министерству экономики Республики Бурятия", - говорится в документе.
Минтуризма Бурятии будет создано на базе комитета по туризму за счет выделения дополнительных штатных единиц из состава Минэкономики Бурятии.
Функции представительства Бурятии в Улан-Баторе, согласно документу, передаются республиканскому Министерству экономики. Осуществлять их (в сфере торгово- экономического, научно-технического, культурного, гуманитарного сотрудничества - прим. ТАСС) будет группа откомандированных сотрудников в торговое представительство РФ в Монголии.
Будущий руководитель Министерства по туризму, как сообщалось ранее в пресс-службе регионального кабмина, будет определен путем проведения открытого конкурса. Представительство Бурятии в Монголии раньше возглавлял руководитель в статусе министра Бурятии. Этот пост занимал Сергей Будажапов. Указом главы Бурятии он освобожден от должности.