Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Бурятии изменил структуру правительства республики

Сибирь
2 октября, 11:07 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 2, октября. /ТАСС

В нем появится министерство по туризму, а представительство Бурятии в Монголии будет реорганизовано

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Бурятии Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов

© Пресс-служба главы Республики Бурятия/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об изменении структуры республиканского правительства - в нем появится министерство по туризму, а представительство Бурятии в Монголии будет реорганизовано, говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Выборы главы Бурятии прошли 10 сентября, победу на них одержал врио руководителя региона Алексей Цыденов (получил голоса 87,43% избирателей).

"Образовать министерство по туризму Республики Бурятия. <…> Реорганизовать представительство Республики Бурятия Российской Федерации в городе Улан-Батор Монголии путем присоединения к Министерству экономики Республики Бурятия", - говорится в документе.

Минтуризма Бурятии будет создано на базе комитета по туризму за счет выделения дополнительных штатных единиц из состава Минэкономики Бурятии.

Функции представительства Бурятии в Улан-Баторе, согласно документу, передаются республиканскому Министерству экономики. Осуществлять их (в сфере торгово- экономического, научно-технического, культурного, гуманитарного сотрудничества - прим. ТАСС) будет группа откомандированных сотрудников в торговое представительство РФ в Монголии.

Будущий руководитель Министерства по туризму, как сообщалось ранее в пресс-службе регионального кабмина, будет определен путем проведения открытого конкурса. Представительство Бурятии в Монголии раньше возглавлял руководитель в статусе министра Бурятии. Этот пост занимал Сергей Будажапов. Указом главы Бурятии он освобожден от должности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Монголия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению
2
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
3
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Сами Насери стал почетным членом профсоюза таксистов Крыма
6
ФСБ задержала в Москве членов ячейки ИГ, планировавших теракты в людных местах
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама