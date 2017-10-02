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В Омске началась вторая за 2017 год кампания по выборам мэра

Сибирь
2 октября, 15:17 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Весной выборы были признаны недействительными из-за снятия претендентами на финальном этапе конкурса своих кандидатур

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 2 октября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Кампания по выборам мэра началась в понедельник в Омске, сообщили ТАСС в Омском городском совете. Избрать главу города депутаты должны были еще весной, однако выборы были признаны недействительными из-за снятия претендентами на финальном этапе конкурса своих кандидатур.

"Сегодня начался прием документов от кандидатов на пост мэра Омска, который будет вестись по 31 октября. Выбирать главу города будут депутаты нового, шестого созыва горсовета. Из-за увеличения до пяти числа политических партий, попавших в совет, комиссия по выборам мэра будет расширена с 12 до 14 человек", - сказали в горсовете.

Там отметили, что второй этап выборов стартует 3 ноября, когда члены конкурсной комиссии зарегистрируют кандидатов. С претендентами на пост мэра комиссия проведет 17 ноября собеседования, после чего выберет из их числа двух кандидатов, которые будут представлены депутатам для избрания главы города. "Ориентировочно новый мэр Омска будет определен в конце ноября", - добавили в горсовете.

Выборы 2017 года стали первыми, когда мэра Омска выбирают депутаты горсовета, а не жители города. Весной в списке претендентов на пост главы администрации были 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации шести претендентам из-за отсутствия необходимых документов. Зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра Омска, снялся 13 апреля с выборов по состоянию здоровья, а 17 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия выбрала 14 апреля двух, которых должны были представить депутатам для окончательного выбора. Однако 17 и 18 апреля оба претендента - министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель и общественник Андрей Ерошевич - отказались от избрания на пост мэра.

Новый состав горсовета жители Омска выбирали 10 сентября. Из 40 мандатов 26 получила "Единая Россия", девять - КПРФ, по два мандата "Справедливая Россия" и ЛДПР и один мандат - "Коммунисты России", которые в горсовет попали впервые.

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