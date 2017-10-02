Забайкалье может получить 0,5 млрд руб. от реструктуризации бюджетных кредитов

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Эффект от реструктуризации бюджетных кредитов для Забайкальского края в 2018 году прогнозируется в размере 0,5 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник губернатор региона Наталья Жданова.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов сроком на 7-12 лет.

"Мы неоднократно обращались на федеральный уровень с просьбами о пересмотре условий соглашений по бюджетным кредитам. Решение главы государства о реструктуризации бюджетных кредитов регионов своевременное и правильное. Оно позволит улучшить финансовое состояние края: эффект от реструктуризации на 2018 год прогнозируется в сумме 0,5 млрд рублей", - приводит слова Ждановой пресс-служба регионального правительства.

Жданова уточнила, что, "помимо очевидной экономии, не потребуются дополнительные коммерческие заимствования на перекредитование". Это снизит долю долговых обязательств по коммерческим кредитам. "Высвободившиеся средства в соответствии с поставленной президентом задачей будут в полном объеме направлены на решение вопросов социально- экономического развития региона", - отметила губернатор.

В 2016 году правительству Забайкалья удалось снизить объем краевого государственного долга с 107,2% до 91,7% от собственных доходов бюджета региона. Таким образом, к началу года объем госдолга составил 26,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов.