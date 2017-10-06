Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Красноярского края, чьи хозяйства пострадали от АЧС, получат компенсацию

Сибирь
6 октября, 10:38 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, октября. /ТАСС

Размер составит около 140 рублей за килограмм веса животного

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Жители села Зыково в Красноярском крае, где выявлена африканская чума свиней (АЧС), получат компенсацию из бюджета в размере около 140 рублей за килограмм веса животного, сообщил в пятницу журналистам первый замминистра сельского хозяйства региона Александр Походин.

"Мы, конечно, будем компенсировать. В Омской области сумма компенсации составила около 140 рублей за килограмм веса. Наша цифра (компенсации - прим. ТАСС) будет примерно такой же", - сказал Походин. По его словам, в крае выявлен только один очаг - в селе Зыково, на въездах в которое выставлены посты полиции и казаков.

В местном фермерском хозяйстве насчитывается около тысячи свиней, еще 170 - в подворьях жителей Зыково. "Все они будут уничтожены путем сжигания. Все животные (свиньи - прим. ТАСС), которые находятся в зоне радиусом 5 км", - добавил Походин.

По его словам, еще неизвестно, как в Зыково попал вирус АЧС. "Может быть, и от других инфицированных животных, может быть, в некачественно переработанной продукции из другого региона, с кормами, на машинах, одежде или обуви", - сказал он.

АЧС в Красноярском крае

Накануне Россельхознадзор России сообщил о выявлении вируса АЧС в селе Зыково. Был введен карантин и ЧС на территории Березовского района.

Ранее заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин сообщил, что Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей с неблагополучной по заболеванию АЧС Омской областью. Иголкин отмечал, что в случае заражения АЧС популяции дикого кабана в Омской области инфекция может распространиться, в том числе, на Красноярский край.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
3
В СК уточнили число погибших в ДТП под Владимиром
4
Надежный и проверенный: почему истребитель МиГ-29 "сводит НАТО с ума"
5
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Строители в Петербурге за 827 дней сделали "Лахта центр" самым высоким зданием в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама