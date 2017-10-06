Жители Красноярского края, чьи хозяйства пострадали от АЧС, получат компенсацию

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Жители села Зыково в Красноярском крае, где выявлена африканская чума свиней (АЧС), получат компенсацию из бюджета в размере около 140 рублей за килограмм веса животного, сообщил в пятницу журналистам первый замминистра сельского хозяйства региона Александр Походин.

"Мы, конечно, будем компенсировать. В Омской области сумма компенсации составила около 140 рублей за килограмм веса. Наша цифра (компенсации - прим. ТАСС) будет примерно такой же", - сказал Походин. По его словам, в крае выявлен только один очаг - в селе Зыково, на въездах в которое выставлены посты полиции и казаков.

В местном фермерском хозяйстве насчитывается около тысячи свиней, еще 170 - в подворьях жителей Зыково. "Все они будут уничтожены путем сжигания. Все животные (свиньи - прим. ТАСС), которые находятся в зоне радиусом 5 км", - добавил Походин.

По его словам, еще неизвестно, как в Зыково попал вирус АЧС. "Может быть, и от других инфицированных животных, может быть, в некачественно переработанной продукции из другого региона, с кормами, на машинах, одежде или обуви", - сказал он.

АЧС в Красноярском крае

Накануне Россельхознадзор России сообщил о выявлении вируса АЧС в селе Зыково. Был введен карантин и ЧС на территории Березовского района.

Ранее заведующий лабораторией по АЧС Федерального центра охраны здоровья животных Алексей Иголкин сообщил, что Красноярский край находится в зоне высокого риска из-за тесных хозяйственных связей с неблагополучной по заболеванию АЧС Омской областью. Иголкин отмечал, что в случае заражения АЧС популяции дикого кабана в Омской области инфекция может распространиться, в том числе, на Красноярский край.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.