Три школы эвакуированы в Новосибирске после телефонного звонка о "минировании"

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по сообщениям якобы о "минировании" нескольких зданий в Новосибирске. Очевидцы сообщают, что анонимные звонки поступили в три школы областного центра.

"По сообщениям проводятся проверки", - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Количество поступивших звонков в ведомстве не уточнили. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, к настоящему времени эвакуированы три школы.

Две недели назад по Новосибирской области прокатилась волна сообщений о якобы имевших место "минированиях" более 40 зданий: школ, детских садов, администраций и торговых центров. Все они не подтвердились.