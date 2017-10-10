Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестора

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Организацией платного парковочного пространства власти Новосибирска будут заниматься без привлечения инвестора. Средства на обустройство парковок изыщут за счет внебюджетных средств, собираемых с уже реализованных парковок, сообщил во вторник начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

"Мы поняли, что проект парковочного пространства мы можем реализовать за свой счет. Все, что в этой сфере будет реализовано в городе до 2020 года, будет сделано на средства городского центра организации дорожного движения, и оператором парковок будет муниципалитет", - уточнил Дронов на заседании круглого стола на тему развития платного парковочного пространства.

Как сообщалось ранее, первые 4,5 тыс. платных парковочных мест в центре города планировалось запустить уже весной 2017 года. Согласно планам мэрии Новосибирска, в течение ближайших пяти лет в городе должно было появиться 10-11 тыс. платных парковочных мест. Проект планировалось реализовывать за счет средств частного инвестора. В настоящее время в Новосибирске запущен только пилотный проект по плоскостным парковкам на 50 машино-мест на площади им. Гарина-Михайловского в районе железнодорожного вокзала.

Как следует из концепции развития платного парковочного пространства, до конца этого года мэрия планирует открыть еще одну парковку на 102 места, на 2018 год в планах - расширение парковок в городе на 280 машино-мест, на 2019 год - на 402 места. Итоговая стоимость проекта ориентировочно составляет 700 млн рублей, стоимость одного машино-места составит от 20 до 40 руб. в час.