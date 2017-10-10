Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестора

Сибирь
10 октября, 11:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, октября. /ТАСС

Средства на их обустройство соберут с уже реализованных парковок

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Организацией платного парковочного пространства власти Новосибирска будут заниматься без привлечения инвестора. Средства на обустройство парковок изыщут за счет внебюджетных средств, собираемых с уже реализованных парковок, сообщил во вторник начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

"Мы поняли, что проект парковочного пространства мы можем реализовать за свой счет. Все, что в этой сфере будет реализовано в городе до 2020 года, будет сделано на средства городского центра организации дорожного движения, и оператором парковок будет муниципалитет", - уточнил Дронов на заседании круглого стола на тему развития платного парковочного пространства.

Смотрите также

Регионы включили "красный свет" идее платного въезда в центры городов

Как сообщалось ранее, первые 4,5 тыс. платных парковочных мест в центре города планировалось запустить уже весной 2017 года. Согласно планам мэрии Новосибирска, в течение ближайших пяти лет в городе должно было появиться 10-11 тыс. платных парковочных мест. Проект планировалось реализовывать за счет средств частного инвестора. В настоящее время в Новосибирске запущен только пилотный проект по плоскостным парковкам на 50 машино-мест на площади им. Гарина-Михайловского в районе железнодорожного вокзала.

Как следует из концепции развития платного парковочного пространства, до конца этого года мэрия планирует открыть еще одну парковку на 102 места, на 2018 год в планах - расширение парковок в городе на 280 машино-мест, на 2019 год - на 402 места. Итоговая стоимость проекта ориентировочно составляет 700 млн рублей, стоимость одного машино-места составит от 20 до 40 руб. в час.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Путин принял отставку губернатора Ивановской области Конькова
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
6
Умер Аллан Чумак
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама