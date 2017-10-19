Новым спикером Заксобрания Красноярского края стал выходец из структур "Норникеля"

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края в четверг избрало нового председателя, им стал вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, проработавший в компании "Норникель" порядка восьми лет, передает корреспондент ТАСС с места событий. Предыдущий спикер Александр Усс, около 20 лет руководивший региональным парламентом, в конце сентября был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края.

"За Свиридова отдано 38 голосов, за Алексея Кулеша (вице-спикер, член фракции ЛДПР) - восемь голосов, за Ивана Серебрякова проголосовало два депутата, против всех - один депутат", - сообщил председатель счетной комиссии, депутат Заксобрания Николай Трикман.

Свиридов уже занял место председателя Законодательного собрания и начал вести сессию регионального парламента. Новый спикер предложил ввести должность первого заместителя председателя регионального парламента. Сейчас в работе сессии объявлен перерыв для выдвижения кандидатур на этот пост.

Дмитрий Свиридов родился 14 апреля 1970 года в Кемеровской области. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова по специальности инженер-электромеханик и Национальный открытый институт России по специальности экономист-менеджер. С 1992 года по 2004 год - офицер Военно-морского флота России, был наблюдателем миссии ООН в Западной Сахаре. С 2004 года по 2008 год занимал пост замначальника управления региональных проектов заполярного филиала "Норникеля". В 2008-2011 гг. руководитель аппарата Горсовета Норильска.

В 2011 году вернулся к работе в структурах компании "Норникеля", заняв должность руководителя управления региональных проектов заполярного филиала. В 2012 году стал замдиректора заполярного филиала компании, в этом же году был избран депутатом горсовета Норильска, возглавил городское отделение "Единой России". В 2015-2016 гг. был директором красноярского представительства "Норникеля". В 2016 году был избран по спискам "Единой России" депутатом Законодательного собрания. На первой сессии Заксобрания Свиридов занял пост вице-спикера - председателя комитета по бюджету и экономической политике.

Законодательное собрание Красноярского края избрано в сентябре 2016 года. Фракция "Единая Россия" насчитывает 36 депутатов, у ЛДПР 8 мандатов, у КПРФ - 4, партии "Справедливая Россия" и "Патриоты России" имеют по одному мандату, еще один депутат не входит ни в какие фракции.