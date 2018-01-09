Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Омске завершено

Сибирь
9 января, 14:08 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

23 декабря в результате ЧП выбило внешние стеновые панели дома, пострадали четыре квартиры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 9 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Работы по восстановлению дома в Омске, в котором 23 декабря взрывом газа выбило внешние стеновые панели, завершены, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела по работе со СМИ администрации Виктор Гашеев. В свои квартиры уже вернулись почти все жильцы, последние две семьи заселятся 10 января.

"Восстановительные работы подошли к концу, домой уже вернулись все жители, кроме двух семей, которые проживали в квартирах, поврежденных взрывом. Они заселятся завтра", - рассказал представитель мэрии.

По его словам, в ходе ремонта дома поврежденные железобетонные конструкции были заменены, заново был осуществлен монтаж части инженерных сетей, внутренняя отделка, восстановлена часть кровли. Стоимость аварийно-восстановительных работ, которая предварительно оценивалась в 10 млн рублей, выросла почти до 12 млн рублей.

Гашеев отметил, что восстановление дома велось в круглосуточном режиме и даже в новогоднюю ночь. "Была поставлена задача в максимально быстрые сроки дать возможность жильцам вернуться домой", - подчеркнул собеседник агентства.

В результате взрыва газового баллона в 4-подъездном 10-этажном здании пострадали 4 квартиры. С ожогами 1 и 2 степени и переломами была госпитализирована хозяйка квартиры, где прогремел взрыв. Все жители дома были эвакуированы, однако после обследования здания специалистами МЧС жильцы 3-х подъездов смогли вернуться домой. Еще 13 человек из подъезда, где произошел взрыв, вынуждены были встречать Новый год у родственников и в пункте временного размещения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
Биография российского физика Евгения Аврорина
7
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама