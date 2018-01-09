Восстановление пострадавшего при взрыве газа дома в Омске завершено

ОМСК, 9 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Работы по восстановлению дома в Омске, в котором 23 декабря взрывом газа выбило внешние стеновые панели, завершены, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела по работе со СМИ администрации Виктор Гашеев. В свои квартиры уже вернулись почти все жильцы, последние две семьи заселятся 10 января.

"Восстановительные работы подошли к концу, домой уже вернулись все жители, кроме двух семей, которые проживали в квартирах, поврежденных взрывом. Они заселятся завтра", - рассказал представитель мэрии.

По его словам, в ходе ремонта дома поврежденные железобетонные конструкции были заменены, заново был осуществлен монтаж части инженерных сетей, внутренняя отделка, восстановлена часть кровли. Стоимость аварийно-восстановительных работ, которая предварительно оценивалась в 10 млн рублей, выросла почти до 12 млн рублей.

Гашеев отметил, что восстановление дома велось в круглосуточном режиме и даже в новогоднюю ночь. "Была поставлена задача в максимально быстрые сроки дать возможность жильцам вернуться домой", - подчеркнул собеседник агентства.

В результате взрыва газового баллона в 4-подъездном 10-этажном здании пострадали 4 квартиры. С ожогами 1 и 2 степени и переломами была госпитализирована хозяйка квартиры, где прогремел взрыв. Все жители дома были эвакуированы, однако после обследования здания специалистами МЧС жильцы 3-х подъездов смогли вернуться домой. Еще 13 человек из подъезда, где произошел взрыв, вынуждены были встречать Новый год у родственников и в пункте временного размещения.