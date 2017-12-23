Источник: четыре квартиры пострадали в результате взрыва бытового газа в Омске

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре квартиры пострадали в результате взрыва газового баллона в 10-этажном жилом доме в Омске, в одной из квартир обрушились две наружные плиты, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В результате взрыва газового баллона в квартире на десятом этаже жилого дома во 2-м Амурском проезде, д. 4, корп. 1 пострадали четыре квартиры. Обрушились две наружные плиты в одной квартире, частично повреждены несущие стены двух смежных квартир и плиты потолочного перекрытия квартиры на девятом этаже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в пункте временного размещения в гостинице "Иртыш" находятся 85 человек - все фактические жильцы пострадавшего дома.

"Полиция на месте обеспечивает охрану общественного порядка, следит за сохранностью имущества эвакуированных", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадала женщина. Она госпитализирована с ожогами первой-второй степени и переломом лучевой кости. Угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести.