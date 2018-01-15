Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двоим пострадавшим от взрыва газа в Омске потребуются операции, рассказали родственники

Сибирь
15 января, 15:29 UTC+3 ОМСК ОМСК 15, января. /ТАСС

В результате ЧП 12 января они получили ожоги 70% поверхности тела

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Двое из семи пострадавших от взрыва газа 12 января в многоквартирном доме в Омске получили ожоги 70% поверхности тела, им потребуются операции, рассказали в понедельник ТАСС их родственники.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в пятиэтажном доме в Омске на улице 5-я Кордная в пятницу вечером. От взрыва в квартире на втором этаже обрушилась стена, ведущая в соседний подъезд, были выбиты окна, разрушен балкон. В результате инцидента были госпитализированы с ожогами и травмами семь человек, включая четырех детей. Шестеро пострадавших - члены одной семьи, они находятся в реанимации.

"У старшего из тройняшек и у Раиля (глава семьи - прим. ТАСС) по 70% ожогов, они самые тяжелые, им потребуется термопластическая операция. Раилю сегодня делали перевязки под наркозом, как все прошло, пока не знаем", - рассказала Элла Кулушова, сестра пострадавшего.

В региональном Минздраве ТАСС сообщили, что состояние пострадавших по-прежнему тяжелое, но все они в сознании. "Операции, если они потребуются, будут сделаны, но сейчас стоит другая задача - нормализовать их состояние", - отметил собеседник агентства. В ведомстве отметили, что для пострадавших были заказаны две специализированные ожоговые кровати (в которых уменьшено давление на поврежденные участки кожи и создана стерильная воздушная среда, прим. ТАСС). До этого таких кроватей в Омске было четыре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Томская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в масках напали на школьников в Перми
2
Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов
3
Что известно о нападении на школьников в Перми
4
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
7
Песков: выводы о безопасности в школах стоит делать после расследования инцидента в Перми
Темы дня
Новости партнеров
Реклама