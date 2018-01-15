Двоим пострадавшим от взрыва газа в Омске потребуются операции, рассказали родственники

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Двое из семи пострадавших от взрыва газа 12 января в многоквартирном доме в Омске получили ожоги 70% поверхности тела, им потребуются операции, рассказали в понедельник ТАСС их родственники.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в пятиэтажном доме в Омске на улице 5-я Кордная в пятницу вечером. От взрыва в квартире на втором этаже обрушилась стена, ведущая в соседний подъезд, были выбиты окна, разрушен балкон. В результате инцидента были госпитализированы с ожогами и травмами семь человек, включая четырех детей. Шестеро пострадавших - члены одной семьи, они находятся в реанимации.

"У старшего из тройняшек и у Раиля (глава семьи - прим. ТАСС) по 70% ожогов, они самые тяжелые, им потребуется термопластическая операция. Раилю сегодня делали перевязки под наркозом, как все прошло, пока не знаем", - рассказала Элла Кулушова, сестра пострадавшего.

В региональном Минздраве ТАСС сообщили, что состояние пострадавших по-прежнему тяжелое, но все они в сознании. "Операции, если они потребуются, будут сделаны, но сейчас стоит другая задача - нормализовать их состояние", - отметил собеседник агентства. В ведомстве отметили, что для пострадавших были заказаны две специализированные ожоговые кровати (в которых уменьшено давление на поврежденные участки кожи и создана стерильная воздушная среда, прим. ТАСС). До этого таких кроватей в Омске было четыре.