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Объемы переработки ТБО в Алтайском крае к 2021 году планируется нарастить до 50%

Сибирь
16 января, 14:14 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 16, января. /ТАСС

Разработка специализированной программы будет завершена в текущем году

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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

БАРНАУЛ, 16 января. /ТАСС/. Переработка твердых бытовых отходов (ТБО) в Алтайском крае к 2021 году должна увеличиться на 20% и достигнуть порядка 50%, эти параметры будут заложены в специализированную программу региона, сообщил во вторник во время круглого стола, посвященного нововведениям в системе работы с отходами, министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин.

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"В 2021 году мы должны выйти на эти параметры, должно перерабатываться не менее 50% отходов (пригодных для переработки - прим. ТАСС), которые образованы в результате нашей жизнедеятельности. Мы все это предусмотрим, в ... программе обращения с отходами на территории края в качестве целевого индикатора запишем", - сказал Попрядухин. Он добавил, что разработка программы будет завершена в текущем году.

По словам руководителя профильного министерства, на данный момент в Алтайском крае перерабатывается лишь порядка 28% мусора. Он также отметил, что в РФ есть примеры, когда в переработку идет порядка 70% отходов, входящих в перечень полезных компонентов, и привел в пример Челябинскую область.

По словам Попрядухина, в настоящее время "инфраструктура обращения отходов такова, что 70% поступает на полигоны и захоранивается, задача - сделать все, чтобы появились инфраструктура обращения с ТБО".

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ региона, начальника управления по ЖКХ Андрея Голубцова, проблему мусора в Алтайском крае будут решать семь региональных операторов - по количеству зон, на которые будет поделен регион для обращения с отходами. С их выбором краю необходимо определиться до 1 мая 2018 года.

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