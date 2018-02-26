Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 26 февраля. /ТАСС/. Четыре пассажира маршрутного микроавтобуса пострадали в понедельник в ДТП в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

Ранее сообщалось, что в больницу были доставлены пятеро пострадавших.

"В результате ДТП пострадали четыре пассажира, они доставлены в медучреждение. Характер и степень тяжести их травм сейчас устанавливается", - сказал представитель МВД Бурятии.

Собеседник добавил, что водитель микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту №56, освидетельствован. "Это мужчина 1992 года рождения, медосвидетельствование показало, он трезв", - уточнили в пресс-службе МВД.

Авария произошла около 14:00 по местному времени (09:00 мск) в районе моста через реку Уда, на улице Бабушкина. Маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком "КамАЗ", следовавшим в попутном направлении. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем маршрутки.