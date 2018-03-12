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Минсельхоз РФ предлагает компенсировать плату за перевозку зерновых из Сибири и Урала

Сибирь
12 марта, 17:01 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта /ТАСС

Мера должна действовать на постоянной основе в качестве альтернативы зерновым интервенциям, сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко

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© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта, /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает усовершенствовать механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из Сибири и Урала, введя компенсацию платы за провоз этой продукции. Об этом журналистам в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

"Эта мера наиболее эффективна, и самая главная наша задача - не просто (льготные - прим. ред.) ж/д тарифы продлить, но и сделать для этих двух округов компенсацию провозной платы", - сказал он.

Куценко отметил, что льготные тарифы на перевозку зерна в 2017 г. заработали как "механизм выравнивания доходности сельхозтоваропроизводителей, удаленных от рынков сбыта", в первую очередь для Сибирского и Уральского федеральных округов. По его мнению, эта мера должна действовать на постоянной основе в качестве альтернативы зерновым интервенциям, которые, с одной стороны, дороги, а с другой, - не приносят бюджету гарантированной прибыли.

Говоря о средствах, которые понадобятся на реализацию этих целей, Куценко напомнил, что в текущем сельхозгоду на субсидии РЖД для перевозки избытков зерна в связи с рекордным урожаем заложено около 3 млрд руб. "Мы считаем, что этих денег будет более чем достаточно", - сказал он.

Необходимый объем средств на следующий сельхозгод, по словам Куценко, будет определяться в зависимости от конъюнктуры рынка. "Сибирское зерно начинает поступать в закрома только в конце сентября - начале октября, поэтому у нас еще время есть продумать окончательный механизм", - добавил он.

По мнению Куценко, цена на зерно производителей из Сибири и Урала должна быть равна уровню Центрального федерального округа.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что необходимо продолжить поддержку российских аграриев, предоставив им льготы на перевозку зерна по железной дороге, а также предусмотреть дополнительные закупки зерновых на Урале и в Сибири.

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