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Из-за энергоаварии в Новокузнецке произошел сбой в движении двух поездов

Сибирь
16 марта, 10:16 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 16, марта. /ТАСС

Сообщается, что из-за происшествия без электроснабжения также оставались бытовые потребители и предприятия местной промышленности

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Сбой в движении двух поездов произошел из-за энергоаварии в Новокузнецке, где было обесточено 12 подстанций, отключились два котлоагрегата на Западно-Сибирской ТЭЦ, сообщается на сайте Минэнерго РФ в пятницу.

Как сообщалось ранее, в 06:26 мск на подстанции "ЗСМК" произошло отключение оборудования, были обесточены 12 подстанций, два котлоагрегата на Западно-Сибирской ТЭЦ металлургического комбината "Евраза". По уточненным данным министерства, станция снизила рабочую мощность на 170 МВт (с 360 до 190 МВт).

"Зафиксирован сбой в движении двух поездов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) ТАСС сообщили, что на движение поездов инцидент не повлиял". "Все [поезда] идут в графике", - отметили в компании.

В филиале ПАО "ФСК ЕЭС" - "Магистральные электрические сети Сибири" ТАСС сообщили, что оборудование подстанции "ЗСМК" было вновь включено менее чем через полчаса. "Отключенные потребители подстанции полностью запитаны. Причины происшествия будут установлены. Остальные объекты МЭС Сибири работают в штатном режиме", - отметили в компании.

В сообщении Минэнерго РФ уточняется, что примерно в течение часа также были включены в работу 12 подстанций. "Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - отмечает министерство. Из-за происшествия без электроснабжения оставались бытовые потребители и предприятия местной промышленности, их количество уточняется. По данным министерства, причиной произошедшего стал сбой в работе оборудования воздушной линии "ЗСМК - Опорная 3-1".

Филиал "МЭС Сибири" - обособленное подразделение ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Основные виды деятельности - передача электроэнергии по магистральным сетям, технологическое присоединение к электрическим сетям.

По информации сайта Объединенного диспетчерского управление энергосистемы Сибири, основной промышленный потребитель Западно-Сибирской ТЭЦ (600 МВт, 1307,5 Гкал/ час) - металлургический комбинат (около 42% производимой тепловой энергии). Остальная энергия идет на теплоснабжение жилых массивов Заводского и Новоильинского районов, а также расположенных на их территории предприятий и прилегающих к районам шахт. Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что все четыре шахты работают в штатном режиме.

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