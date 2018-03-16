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Оборудование на ТЭЦ "Евраза" в Кузбассе включено после локального нарушения

Сибирь
16 марта, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По данным ФСК ЕЭС, отключенные ранее потребители подстанции полностью запитаны

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Оборудование подстанции на Западно-Сибирской ТЭЦ металлургического комбината "Евраза" в Новокузнецке вновь включено после локального нарушения, отключенные потребители запитаны, сообщили в пятницу ТАСС в ФСК ЕЭС.

"Оборудование подстанции 220 кВ "ЗСМК" было вновь включено менее чем через полчаса после локального нарушения. Отключенные потребители подстанции полностью запитаны. Причины происшествия будут установлены", - сказали в компании.

Там добавили, что остальные объекты МЭС Сибири работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что два котлоагрегата отключились на Западно-Сибирской ТЭЦ металлургического комбината "Евраза" в Новокузнецке, из-за чего станция снизила нагрузку на четверть.

По данным Минэнерго России, причина происшествия - сбой в работе оборудования воздушной линии "ЗСМК - Опорная 3-1".

Западно-Сибирская ТЭЦ (600 МВт, 1307,5 Гкал/час) расположена в Новокузнецке на территории Западно-Сибирского металлургического комбината. Станция, введенная в строй в 1963 году, занимается производством электроэнергии и тепла. Управляющая организация - "Евразхолдинг".

Филиал "МЭС Сибири" - обособленное подразделение ПАО "ФСК ЕЭС". Основные виды деятельности - передача электроэнергии по магистральным сетям, технологическое присоединение к электосетям.

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