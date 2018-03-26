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Более 1300 приусадебных участков подтоплены паводком в Алтайском крае

Сибирь
26 марта, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В региональном главке сообщили, что существует угроза перетекания воды из реки Маралиха через дамбу

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число подтопленных паводком жилых домов и приусадебных участков в Алтайском крае выросло почти вдвое. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Подтоплены 464 жилых дома, 1313 приусадебных участков", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зарегистрированы подтопления 664 приусадебных участков, 223 жилых домов с населением 838 человек.

Как отметили в главке, в русле реки Маралиха поднялся уровень воды, существует угроза перетекания воды через дамбу и подтопления населенных пунктов Усть-Козлуха, где проживают 712 человек, и Маралиха с населением 1718 человек.

"Эвакуированы 825 человек в два пункта временного размещения в Краснощеково", - добавил собеседник.

По словам представителя регионального главка, ведутся работы по укреплению дамбы. Проводится наращивание группировки спасателей.

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