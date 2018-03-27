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Следствие выявило еще один факт получения взятки в деле главврача медцентра в Красноярске

Сибирь
27 марта, 13:21 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, марта. /ТАСС

По информации ФСБ, врач получал от предпринимателей деньги за поставку медицинских товаров

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КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Следствие выявило еще один эпизод незаконного получения денег в деле главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрея Павлова, подозреваемого во взяточничестве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.

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Павлов и главная медсестра этого перинатального центра Лидия Клитенкович подозреваются в получении взяток. По данным ФСБ, врач получал деньги от предпринимателей за поставку товаров медицинского назначения в размере 10% от цены контракта, при этом Клитенкович выступала в роли посредника при получении взяток. Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание в СИЗО до 28 мая.

"Была установлена причастность главного врача к совершению еще одного преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". По версии следствия в ноябре 2017 года 45-летняя представительница коммерческой организации города Новосибирска передала главной медсестре взятку в 170 тыс. рублей, что является крупным размером, предназначенную для главного врача", - сообщили в СК.

По данным ведомства, деньги были переданы за заключение контрактов и договоров на поставку товаров медицинского назначения. В отношении представителя коммерческой организации возбуждено также уголовное дело.

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