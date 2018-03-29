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В Алтайском крае подтоплены талыми водами 64 населенных пункта

Сибирь
29 марта, 5:13 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 29, марта. /ТАСС

В региональном главке МЧС не исключают возможность дальнейших подтоплений

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БАРНАУЛ, 29 марта. /ТАСС/. 64 населенных пункта подтоплены в четверг в результате паводка в Алтайском крае, за ночь вода ушла из пяти населенных пунктов, однако в ГУ МЧС по региону не исключают дальнейших подтоплений.

"По последней информации, в 64 населенных пунктах подтоплено 4113 приусадебных участков и 1012 жилых домов , в которых проживают 2672 человека. В эвакуационных пунктах 177 человек. Подтопления могут продолжиться", - пояснили в ведомстве.

К ликвидации последствий паводка привлекли почти 1,5 тыс. человек и около 500 единиц техники.

По оперативному предупреждению об угрозе ЧС в ближайшие три дня сохранится высокая водность на реке Алей, возможно достижение опасных отметок с затоплением прибрежных территорий.

Как сообщалось ранее, в связи с подтоплениями режим ЧС ввели на всей территории края.

Паводковая ситуация постоянно меняется - тает снег, талые воды спускаются в низины. Зимой земля промерзла до двух метров и не может впитывать воду, которая идет по поверхности. По прогнозу, в пятницу могут пройти дожди, потом - резкое похолодание до минус 15, а 31 марта возможен снегопад на всей территории края.

Сейчас в регионе средняя температура минус 3 градуса, днем будет плюс 5-10 градусов, в предгорных районах до плюс 15.

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