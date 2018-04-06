Формат проведения молодежного шествия "Монстрация" в Новосибирске обсуждается

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Вопрос включения альтернативного молодежного шествия "Монстрация", проходящего с абсурдными лозунгами и плакатами, в программу официального празднования в 1 мая в Новосибирске обсуждается, ситуация развивается в конструктивном режиме. Об этом в пятницу рассказал журналистам мэр города Анатолий Локоть.

"У нас уже накоплен хороший опыт проведения первомайских мероприятий, потому что на 1 мая у меня есть информация, что будет обращение и с крестным ходом, обязательно профсоюзы обратятся о проведении большой демонстрации и митинга трудовых коллективов. <…> А молодежное шествие… Сложился опыт уже, мне кажется, позитивный, который не ущемляет никого из участников, я думаю, мы будем использовать этот опыт и дальше, ситуация пока в конструктиве развивается", - отметил Локоть.

По словам мэра, сейчас ведется работа для того, чтобы обеспечить равные права для всех, желающих отпраздновать 1 мая, и гарантировать безопасность участников этих мероприятий.

"Мне как градоначальнику 1 мая приходится очень напряженно работать, решать противоречивые задачи, чтобы обеспечить конституционные права граждан, входящих в разные совершенно группы. Иногда группы, которые плохо друг друга воспринимают, тем не менее обеспечивать, чтобы все прошло мирно", - сказал мэр.

Уведомление о проведении "Монстрации" в Новосибирске идеолог движения Артем Лоскутов подал 3 апреля через интернет-приемную, как он написал на официальной странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, "соберется никак не меньше пяти тысяч человек". Пройти участники акции планируют по прежнему маршруту, по главной улице города - Красному Проспекту.

История "Монстрации" в Новосибирске

"Монстрация" - альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. Традиция зародилась в Новосибирске в 2004 году. В 2011 году главный идеолог и организатор акции Артем Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства "Инновация" от Государственного центра современного искусства.

После несогласованной акции в 2015 году Лоскутов был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД, были составлены два протокола об административных нарушениях. Суд счел его виновным в организации несанкционированного митинга, арестовал на 10 суток и оштрафовал на 5000 руб. Мероприятие в 2016 года было согласовано мэрией, но после акции Лоскутов был доставлен в отделение полиции, где на него составили административный протокол за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия. В 2017 году в "Монстрации" приняло участие около 3 тыс. человек, они прошли в составе общегородского шествия.