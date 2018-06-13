Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более ста российских педагогов поддержали акцию, организованную интернет-проектом "Омбудсмен образования" в поддержку в поддержку учительницы омской школы Виктории Поповой, которую администрация образовательного учреждения вынудила уволиться из-за появившейся в интернете фотографии в купальнике, сообщил ТАСС организатор проекта Иван Платонов. Преподаватели выкладывают свои фотографии в купальных костюмах в специальной созданном фотоальбоме на странице этого интернет-проекта.

26-летняя жительница Омска, которая в свободное от работы время училась в модельном агентстве, сфотографировалась в закрытом купальнике. Позднее эти фотографии были использованы агентством для рекламы магазина одежды. 9 июня пресс-служба правительства Омской области сообщила о встрече педагога с министром образования региона Татьяной Дерновой, на которой был решен вопрос дальнейшего трудоустройства учительницы.

"Эта акция, которую поддержали уже более ста педагогов, организована изначально в поддержку Виктории и учителей с целью исключения возможности повторения данных ситуаций в будущем. Эта грань [между этикой педагога и правом на личную жизнь] весьма тонкая, но, когда подобные действия может совершать большая часть населения без ущерба для себя, а учителя - нет, это становится странным", - заявил Иван Платонов.

На странице проекта в социальной сети "ВКонтакте" отмечается, что акция должна привлечь внимание общественности к "проблеме того, что к педагогам несправедливо придираются за их личную, частную жизнь, на которую они, как и все, имеют право".

Ранее мэрия Омска привела позицию школы, согласно которой Попова распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта "нанесла урон имиджу школы и высокому званию педагогического работника". По данным городской администрации, педагог уволилась по собственному желанию, "осознав данный факт".

Большая часть пользователей социальных сетей высказалась в поддержку уволенной учительницы. По их мнению, такие фотографии есть у абсолютно любой женщины, тем более что они сделаны в свободное от работы время. Учительницу поддержал и известный радиоведущий Сергей Стиллавин, который сказал, что фото "совершенно приличное и, можно сказать, художественное".