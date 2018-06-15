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Суд арестовал до 15 июля депутата омского Заксобрания, обвиняемого в мошенничестве

Сибирь
15 июня, 13:24 UTC+3 ОМСК ОМСК 15, июня. /ТАСС

Следствие ходатайствовало об аресте Сергея Калинина, так как считает, что он мог сбежать за границу

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ОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу до 15 июля депутата Законодательного собрания Омской области и председателя совета директоров холдинговой компании "Акция" Сергея Калинина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Лариса Болдинова.

"Суд избрал Калинину меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля", - уточнила она.

По ее словам, следствие ходатайствовало об аресте депутата, так как он мог сбежать за границу. "Его задекларированные доходы за прошлый год - 245 млн рублей, у него есть недвижимость в Германии и Турции, сын живет и учится в Японии. На руках у него были билеты в Италию, поэтому следствие считает, что он может сбежать", - рассказала Болдинова.

Калинин был задержан 13 июня. По версии следствия, он является руководителем одной из аффилированных компаний, которые участвовали в мошеннической схеме по включению необоснованных затрат в тариф компании "Омскгазсеть" на транспортировку газа. За счет этого у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере. По данным областной прокуратуры, общая сумма ущерба достигает 1,4 млрд рублей.

Ранее также был задержан и помещен под домашний арест директор "Омскгазсети" Александр Орлов.

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