В Иркутской области начата проверка по факту схода с рельсов пяти вагонов с углем

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку в связи со сходом вагонов с углем на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), в результате чего повреждено 50 метров маневрового железнодорожного пути. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в понедельник: в границах сортировочной горки станции Тайшет при отправлении состава произошел сход пяти грузовых вагонов с углем. Пострадавших нет.

"Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со сходом пяти вагонов с углем на ВСЖД", - говорится в сообщении.

Сход произошел в понедельник в 13:10 по местному времени (08:10 мск) при проведении маневровых работ с железнодорожным составом. По данным пресс-службы ВСЖД, к задержке поездов дальнего следования и пригородного сообщения инцидент не привел.