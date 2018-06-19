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В Иркутской области начата проверка по факту схода с рельсов пяти вагонов с углем

Сибирь
19 июня, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В результате инцидента повреждено 50 метров маневрового железнодорожного пути

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку в связи со сходом вагонов с углем на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), в результате чего повреждено 50 метров маневрового железнодорожного пути. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в понедельник: в границах сортировочной горки станции Тайшет при отправлении состава произошел сход пяти грузовых вагонов с углем. Пострадавших нет.

"Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со сходом пяти вагонов с углем на ВСЖД", - говорится в сообщении.

Сход произошел в понедельник в 13:10 по местному времени (08:10 мск) при проведении маневровых работ с железнодорожным составом. По данным пресс-службы ВСЖД, к задержке поездов дальнего следования и пригородного сообщения инцидент не привел.

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