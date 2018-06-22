Врио губернатора Красноярского края подал документы на участие в выборах главы региона

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подал документы в краевую избирательную комиссию на участие в выборах главы региона. Об этом сообщил ТАСС зампред регионального избиркома Александр Попов.

"В пятницу сдал документы на участие в выборах врио губернатора Красноярского края Александр Викторович Усс, выдвинутый партией "Единая Россия", - сообщил Попов. Он добавил, что пока избирком уведомили об участии в выборах два кандидата. Ранее документы об участии в выборах сдал депутат Законодательного собрания края Иван Серебряков, выдвинутый партией "Патриоты России".

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера краевого парламента Усса.