Директор школы на Таймыре прекратил голодовку, начатую из-за невозможности лететь в отпуск

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Директор школы в поселке Волочанка (Таймыр, Красноярский край) Денис Теребихин прекратил голодовку, объявленную днем ранее из-за невозможности вылететь из поселка в отпуск. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вопрос решен. Голодовка отменена", - написал он. Директор школы пояснил, что выделены три дополнительных вертолетных рейса, которые смогут вывезти всех желающих жителей поселка в Дудинку.

Как сообщалось ранее, 26 июня Теребихин объявил голодовку из-за того, что не может вылететь в отпуск из поселка. По его словам, с той же проблемой столкнулись многие жители, так как не хватает рейсов, и на них приходится предварительно записываться.

Волочанка - отдаленный поселок в Таймырском районе, в нем проживают около 500 человек. Сообщение с Волочанкой круглогодично поддерживается вертолетами, с декабря по апрель по зимнику, а в теплое время года - по реке Хете.