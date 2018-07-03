Пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Канске не угрожает жилым домам

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Угрозы жилым домам в связи с возгоранием на предприятии в Канске Красноярского края нет, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

Как сообщалось, в 16:21 местного времени (12:21 мск) на улице Матросская, дом 92/2 в городе Канске загорелись отходы на территории частного предприятия на площади 500 квадратных метров.

"Площадь возгорания составляет 700 кв. метров. На месте тушения пожара задействовано 19 единиц техники, также в 17:38 (13:38 мск) на место тушения пожара вылетел вертолет МЧС. Угрозы жилым домам нет", - сказал представитель ведомства.

Канск расположен в 247 км восточнее Красноярска. В городе проживают около 90 тысяч человек. Одна из основных отраслей промышленности города - переработка леса.