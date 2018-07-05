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Прокуратура после утечки химикатов обязала вернуть охрану на обанкроченный "Усольехимпром"

Сибирь
5 июля, 13:23 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, июля. /ТАСС

В результате ЧП 21 июня произошло загрязнение окружающей среды хлористым водородом, концентрация в 25 раз превысила допустимые нормативы

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ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура после инцидента с утечкой химикатов обязала находящийся в состоянии банкротства "Усольехимпром" обеспечить охрану промплощадки в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область), сообщила в четверг ТАСС заместитель ангарского межрайонного природоохранного прокурора Оксана Переятина.

Утечка химического вещества произошла в ночь на 21 июня после того, как на промплощадке перевернулась цистерна с содержащими хлор химикатами. В городе была объявлена тревога, жителя рекомендовали не покидать свои дома и не открывать форточки. Тогда глава администрации Усолья-Сибирского Максим Торопкин сообщал ТАСС, что охрана площадки, принадлежащей обанкротившемуся "Усольехимпрому", была снята примерно за две недели до инцидента, а на месте происшествия были найдены инструменты, свидетельствующие о том, что цистерну пытались распилить.

Информацию об отсутствии охраны на объекте подтвердили в природоохранной прокуратуре. "По данному факту нами было вынесено и направлено в адрес двух конкурсных управляющих "Усольехимрома" представление с целью устранить нарушение и изыскать финансирование для должной охраны объекта. По предварительной информации, на данный момент там [на промплощадке] приняты меры для утилизации вещества и обеспечена сохранность имущества", - сказала Переятина.

В ходе проверки прокуратура установила, что на территории закрывшегося промпредприятия была проведена разгерметизация цистерн с надписью "едкий натр" емкостью 75 куб. м. В результате произошло загрязнение окружающей среды хлористым водородом концентрацией 5 мг/куб. м, что в 25 раз превышает допустимые нормативы. Материалы были направлены для рассмотрения в следственные органы, по данному факту проводится проверка, устанавливаются причастные к ЧП лица.

"Усольехимпром" с 1936 года являлся крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности, выпускал химические вещества, в том числе для оборонной промышленности. В 2005 году на промплощадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству кремнийсодержащей продукции. Производственная деятельность была связана с использованием опасных химических веществ. В августе 2017 года "Усольехимпром" было признано банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.

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