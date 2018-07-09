Дожди в Чите побили рекорд XXI века

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Больше месячной нормы осадков выпало в Чите за выходные. Всего с начала месяца выпало 156 миллиметров, что стало для города рекордом с начала XXI века, сообщили в понедельник ТАСС в Читинском гидрометцентре.

"За выходные в Чите выпало 126 миллиметров осадков при месячной норме в 104 миллиметра. Всего же с начала месяца в городе выпало 156 миллиметров осадков. Таких показателей в XXI веке еще не было", - сказали в гидрометцентре.

Синоптики уточнили, что прежде в XXI веке дождливая погода в июле наблюдалась в Чите лишь дважды - в 2000 и 2012 годах. Тогда за весь месяц здесь выпадало 148 и 149 миллиметров осадков соответственно, то есть меньше, чем за восемь дней июля в этом году.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В пятницу ГУ МЧС России распространило предупреждение об ухудшении погоды: дождях, ливнях, грозах и возможном граде. По этой причине в субботу власти ввели в регионе режим повышенной готовности.

В воскресенье реки в Забайкалье вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в трех районах края. Под водой оказались 157 домов, в которых проживают 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков с населением более 1,4 тыс. человек. Губернатор Наталья Жданова объявила о введении на всей территории региона режима чрезвычайной ситуации.

Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на Забайкальский край может обрушиться вторая волна осадков.