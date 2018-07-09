В Забайкалье из-за разлива рек объявили режим ЧС

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Забайкальском крае, где накануне разлившиеся из-за дождей реки подтопили шесть населенных пунктов, в том числе город Шилка.

"С сегодняшнего дня на всей территории Забайкальского края вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление будет подписано", - сообщила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на экстренном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Начальник регионального главка МЧС Александр Сидоров на совещании сообщил, что всего были подтоплены 157 домов, в которых проживали 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков с населением более 1,4 тыс. человек.

При этом руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю отметил, что к утру понедельника вода ушла из пострадавших ранее сел Верхняя Талача, Средняя Талача и Богомягково. В селе Илим Нерчинского района, по данным муниципальных властей, накануне были подтоплены 20 домов, из них эвакуировали 62 человека. К утру понедельника из десяти домов вода ушла, люди начали возвращаться в свои дома.

"Сложная ситуация в городе Шилка - под подтопление попали 135 жилых домов, 560 приусадебных участков, эвакуированы 305 человек, из них 44 ребенка. В пунктах временного размещения 75 человек, в том числе 15 детей, остальные жители переселились к родственникам. В настоящее время вода в городе колеблется - уровень то понижается, то повышается. Прогноз по Шилке благоприятный, прогнозируем, что до конца сегодняшнего дня территория от воды освободится", - отметил Сидоров.

Для возможной эвакуации людей МЧС подготовило 11 пунктов временного размещения (ПВР). Они рассчитаны на 1,2 тыс. человек. В двух ПВР уже размещены 137 человек, остальные находятся у родственников и знакомых. В пострадавших районах работают спасатели.

Отключение электричества

Представитель компании "Читаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Сибири") сообщил, что около 5,5 тыс. жителей Забайкальского края, оказавшихся в зоне подтопления после разлива рек, остались без электроэнергии.

Он также отметил, что последствия происшествия устраняют 19 бригад - 106 человек и 22 единицы техники.

В пресс-службе компании добавили, что из-за осложнения паводковой ситуации в Забайкалье предприятие работает в режиме повышенной готовности.

"В некоторых населенных пунктах Шилкинского и Нерчинского района по согласованию с администрациями для безопасности населения отключено электроснабжение на затопленных улицах. После прохождения паводка и спада уровня воды там проведут осмотры энергоборудования, затем электроснабжение потребителей будет восстановлено", - отметили в пресс-службе.