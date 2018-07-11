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Сбежавших из колонии в Красноярском крае заключенных задержали в Красноярске и Челябинске

Сибирь
11 июля, 13:47 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, июля. /ТАСС

Поиски третьего беглеца продолжаются

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КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Сбежавших из колонии-поселения в поселке Миндерла (Красноярский край) двух заключенных задержали в Красноярске и Челябинске, поиски третьего беглеца продолжаются. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

"Стецик Вячеслав Владимирович задержан сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Красноярскому краю в г. Красноярске. Бойко Валерий Степанович Владимирович задержан сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Челябинской области в г. Челябинске", - говорится в сообщении. Поиски третьего беглеца - Сергея Жилина - продолжаются.

По факту побега осужденных правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ст. 313 ч.2 УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Кроме того, осужденные должны будут возместить государству денежные средства, потраченные на их розыск.

Как сообщалось, 30 июня из колонии-поселения (входит в состав ИК-16) в поселке Миндерла в Красноярском крае сбежали трое заключенных. Двое из них были осуждены за угоны, один за кражу.

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