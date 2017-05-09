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Навигация по Онежскому озеру нормализована после подхода ледокола

Северо-Запад
9 мая, 17:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, мая. /ТАСС

Для помощи судам из Санкт-Петербурга был направлен ледокол "Невская застава"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Движение судов по Онежскому озеру, осложнившееся из-за ледовой обстановки, нормализовано после подхода ледокола, сообщили ТАСС в диспетчерской службе пункта Вознесенье Волго-Балта (на выходе из Онежского озера в Свирь в Ленинградской области - прим. ТАСС).

"Сейчас все в штатном режиме, работает ледокол, он осуществляет проводку судов при выходе в Онежское озеро из Вытегры (Вологодская область - прим. ТАСС), а здесь (в Вознесенье - прим. ТАСС) вода чистая, суда проходят обычным курсом", - сообщила диспетчер. Ледокол выводит по 3-4 судна до чистой воды, и далее они идут самостоятельно.

Для помощи судам из Санкт-Петербурга был направлен ледокол "Невская застава". "Судов было не более 20, пустые, после зимовки. Это обычные сухогрузы, которые ходят по маршруту от города Вытегра на Санкт-Петербург, на Петрозаводск", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Вологодской области.

"Спасатели МЧС и сотрудники Вытегорского района гидросооружений и судоходства выходили на ледовую разведку на озеро 5 мая. На тот момент устье реки Вытегры, впадающей в озеро, было свободным ото льда, но само озеро, часть судоходного пути - подо льдом, что совсем не характерно для первой декады мая", - сказала ТАСС пресс-секретарь Арктического спасательного центра "Вытегра" Татьяна Черенко.

Через этот участок Волго-Балта в начале навигации проходят обычно 10-12 судов, летом Онежское озеро пересекают до 40 единиц в обе стороны.

"Онежское озеро только-только оттаивает после зимы, там толщина льда порядка 40 см. Судовладелец решил начать навигацию, потому что реки и каналы уже чистые, в частном порядке вызвал ледокол, который прокладывает путь, чтобы потихоньку вывести суда. В таком же порядке в этом году прокладывали путь судам на Белом озере, это обычная практика, только в этом году по срокам, возможно позже. Навигация на реках Вологодской области началась в этом году 30 апреля, в прошлом году - 29 апреля", - сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Вологодской области Валентина Лодыгина.

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