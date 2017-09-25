Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты заявили о попытках вмешательства в подготовку и проведение выборов-2017 в РФ

Северо-Запад
25 сентября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

В материалах, подготовленных к заседанию временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, говорится, что попытки не привели к заметному влиянию на результаты голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Эксперты установили факт наличия признаков вмешательства в подготовку и проведение региональных выборов в России в сентябре 2017 года.

Смотрите также

Единый день голосования - 2017: обычная явка, прогнозируемые результаты

Об этом говорится в материалах, подготовленных к заседанию временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

"Экспертами был установлен факт наличия признаков вмешательства в сугубо внутренние дела РФ в период подготовки и проведения региональных выборов 10 сентября. При этом эти попытки не привели к заметному влиянию на результаты этих выборов", - отмечается в материалах.

В Единый день голосования 10 сентября выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России, исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Петербургские наводнения
Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС: отмена роуминга в России не приведет к росту тарифов
2
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
3
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
4
Путин уволил губернатора Самарской области
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Биография врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
7
Температура воздуха в Москве будет падать в течение недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама