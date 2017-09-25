Эксперты заявили о попытках вмешательства в подготовку и проведение выборов-2017 в РФ

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Эксперты установили факт наличия признаков вмешательства в подготовку и проведение региональных выборов в России в сентябре 2017 года.
Об этом говорится в материалах, подготовленных к заседанию временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.
"Экспертами был установлен факт наличия признаков вмешательства в сугубо внутренние дела РФ в период подготовки и проведения региональных выборов 10 сентября. При этом эти попытки не привели к заметному влиянию на результаты этих выборов", - отмечается в материалах.
В Единый день голосования 10 сентября выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России, исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.