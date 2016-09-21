Спорт в парном разряде: браки и романы знаменитых спортсменов

"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"

"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар" 20 сентября, 19:15

Теннисистка Елена Дементьева замужем за хоккеистом Максимом Афиногеновым. В 2014 году у пары родилась дочь Вероника © ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

С 2000 года швейцарский теннисист Роджер Федерер женат на бывшей теннисистке Мирославе Вавринец. У спортсменов две пары близнецов - две дочери и двое сыновей © AP Photo/Tertius Pickard; EPA/NARENDRA SHRESTHA

Дуэт теннисистов Штеффи Граф и Андре Агасси - один из самых известных в спорте. Пара начала встречаться в 1999 году, в 2001 году Граф вышла замуж за Агасси. У пары двое детей © ТАСС/EPA/GERRY PENNY

Российский лыжник Илья Черноусов встречается со швейцарской биатлонисткой Селин Гаспарин. На Олимпиаде в Сочи Гаспарин завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке, по завершении которой спортсменка отметила вклад Черноусова в ее успех в Сочи © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Американский спортсмен Виктор Уайлд и россиянка Алена Заварзина - семья сноубордистов. Спортсмены познакомились в 2009 году на соревнованиях и поженились в июле 2011 года. С 2012 года Вик Уайлд выступает за сборную России © ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Серебряный призер Олимпиады-2012 Дарья Дмитриева и хоккеист сборной России Александр Радулов поженились в августе 2015 года. Их отношения начались в 2012 году, а 4 июня 2016 года спортсмены сыграли свадьбу © EPA/SERGEI ILNITSKY; Станислав Красильников/ТАСС, архив

Слухи о романе звезд биатлона - белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой и норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена ходили давно. Пара титулованных спортсменов узаконила отношения 17 июля 2016 года © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович встречаются более года. 12 июля 2016 они поженились © EPA/ANDREA MEROLA

Двукратные олимпийские чемпионы Игр-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков начали совместную спортивную карьеру в 2010 году. Пара представляет яркий дуэт не только на льду, но и в жизни. 18 августа 2015 года пара поженилась, 21 сентября 2016 года объявила о том, что ждет пополнения в семье © Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

Двукратные олимпийские чемпионы Игр-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков начали совместную спортивную карьеру в 2010 году. Пара представляет яркий дуэт не только на льду, но и в жизни. 18 августа 2015 года пара поженилась, 21 сентября 2016 года объявила о том, что ждет пополнения в семье

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

Футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович встречаются более года. 12 июля 2016 они поженились

© EPA/ANDREA MEROLA

Слухи о романе звезд биатлона - белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой и норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена ходили давно. Пара титулованных спортсменов узаконила отношения 17 июля 2016 года

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Серебряный призер Олимпиады-2012 Дарья Дмитриева и хоккеист сборной России Александр Радулов поженились в августе 2015 года. Их отношения начались в 2012 году, а 4 июня 2016 года спортсмены сыграли свадьбу

© EPA/SERGEI ILNITSKY; Станислав Красильников/ТАСС, архив

Американский спортсмен Виктор Уайлд и россиянка Алена Заварзина - семья сноубордистов. Спортсмены познакомились в 2009 году на соревнованиях и поженились в июле 2011 года. С 2012 года Вик Уайлд выступает за сборную России

© ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Российский лыжник Илья Черноусов встречается со швейцарской биатлонисткой Селин Гаспарин. На Олимпиаде в Сочи Гаспарин завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке, по завершении которой спортсменка отметила вклад Черноусова в ее успех в Сочи

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Дуэт теннисистов Штеффи Граф и Андре Агасси - один из самых известных в спорте. Пара начала встречаться в 1999 году, в 2001 году Граф вышла замуж за Агасси. У пары двое детей

© ТАСС/EPA/GERRY PENNY

С 2000 года швейцарский теннисист Роджер Федерер женат на бывшей теннисистке Мирославе Вавринец. У спортсменов две пары близнецов - две дочери и двое сыновей

© AP Photo/Tertius Pickard; EPA/NARENDRA SHRESTHA