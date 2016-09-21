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Спорт в парном разряде: браки и романы знаменитых спортсменов

Спорт
21 сентября, 12:44 UTC+3
Семейные союзы и пары влюбленных среди спортсменов - в галерее ТАСС
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Двукратные олимпийские чемпионы Игр-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков начали совместную спортивную карьеру в 2010 году. Пара представляет яркий дуэт не только на льду, но и в жизни. 18 августа 2015 года пара поженилась, 21 сентября 2016 года объявила о том, что ждет пополнения в семье
Двукратные олимпийские чемпионы Игр-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков начали совместную спортивную карьеру в 2010 году. Пара представляет яркий дуэт не только на льду, но и в жизни. 18 августа 2015 года пара поженилась, 21 сентября 2016 года объявила о том, что ждет пополнения в семье
Двукратные олимпийские чемпионы Игр-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков начали совместную спортивную карьеру в 2010 году. Пара представляет яркий дуэт не только на льду, но и в жизни. 18 августа 2015 года пара поженилась, 21 сентября 2016 года объявила о том, что ждет пополнения в семье
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив
Футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович встречаются более года. 12 июля 2016 они поженились
Футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович встречаются более года. 12 июля 2016 они поженились
Футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович встречаются более года. 12 июля 2016 они поженились
© EPA/ANDREA MEROLA
Слухи о романе звезд биатлона - белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой и норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена ходили давно. Пара титулованных спортсменов узаконила отношения 17 июля 2016 года
Слухи о романе звезд биатлона - белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой и норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена ходили давно. Пара титулованных спортсменов узаконила отношения 17 июля 2016 года
Слухи о романе звезд биатлона - белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой и норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена ходили давно. Пара титулованных спортсменов узаконила отношения 17 июля 2016 года
© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Серебряный призер Олимпиады-2012 Дарья Дмитриева и хоккеист сборной России Александр Радулов поженились в августе 2015 года. Их отношения начались в 2012 году, а 4 июня 2016 года спортсмены сыграли свадьбу
Серебряный призер Олимпиады-2012 Дарья Дмитриева и хоккеист сборной России Александр Радулов поженились в августе 2015 года. Их отношения начались в 2012 году, а 4 июня 2016 года спортсмены сыграли свадьбу
Серебряный призер Олимпиады-2012 Дарья Дмитриева и хоккеист сборной России Александр Радулов поженились в августе 2015 года. Их отношения начались в 2012 году, а 4 июня 2016 года спортсмены сыграли свадьбу
© EPA/SERGEI ILNITSKY; Станислав Красильников/ТАСС, архив
Американский спортсмен Виктор Уайлд и россиянка Алена Заварзина - семья сноубордистов. Спортсмены познакомились в 2009 году на соревнованиях и поженились в июле 2011 года. С 2012 года Вик Уайлд выступает за сборную России
Американский спортсмен Виктор Уайлд и россиянка Алена Заварзина - семья сноубордистов. Спортсмены познакомились в 2009 году на соревнованиях и поженились в июле 2011 года. С 2012 года Вик Уайлд выступает за сборную России
Американский спортсмен Виктор Уайлд и россиянка Алена Заварзина - семья сноубордистов. Спортсмены познакомились в 2009 году на соревнованиях и поженились в июле 2011 года. С 2012 года Вик Уайлд выступает за сборную России
© ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Российский лыжник Илья Черноусов встречается со швейцарской биатлонисткой Селин Гаспарин. На Олимпиаде в Сочи Гаспарин завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке, по завершении которой спортсменка отметила вклад Черноусова в ее успех в Сочи
Российский лыжник Илья Черноусов встречается со швейцарской биатлонисткой Селин Гаспарин. На Олимпиаде в Сочи Гаспарин завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке, по завершении которой спортсменка отметила вклад Черноусова в ее успех в Сочи
Российский лыжник Илья Черноусов встречается со швейцарской биатлонисткой Селин Гаспарин. На Олимпиаде в Сочи Гаспарин завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке, по завершении которой спортсменка отметила вклад Черноусова в ее успех в Сочи
© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Дуэт теннисистов Штеффи Граф и Андре Агасси - один из самых известных в спорте. Пара начала встречаться в 1999 году, в 2001 году Граф вышла замуж за Агасси. У пары двое детей
Дуэт теннисистов Штеффи Граф и Андре Агасси - один из самых известных в спорте. Пара начала встречаться в 1999 году, в 2001 году Граф вышла замуж за Агасси. У пары двое детей
Дуэт теннисистов Штеффи Граф и Андре Агасси - один из самых известных в спорте. Пара начала встречаться в 1999 году, в 2001 году Граф вышла замуж за Агасси. У пары двое детей
© ТАСС/EPA/GERRY PENNY
С 2000 года швейцарский теннисист Роджер Федерер женат на бывшей теннисистке Мирославе Вавринец. У спортсменов две пары близнецов - две дочери и двое сыновей
С 2000 года швейцарский теннисист Роджер Федерер женат на бывшей теннисистке Мирославе Вавринец. У спортсменов две пары близнецов - две дочери и двое сыновей
С 2000 года швейцарский теннисист Роджер Федерер женат на бывшей теннисистке Мирославе Вавринец. У спортсменов две пары близнецов - две дочери и двое сыновей
© AP Photo/Tertius Pickard; EPA/NARENDRA SHRESTHA
Теннисистка Елена Дементьева замужем за хоккеистом Максимом Афиногеновым. В 2014 году у пары родилась дочь Вероника
Теннисистка Елена Дементьева замужем за хоккеистом Максимом Афиногеновым. В 2014 году у пары родилась дочь Вероника
Теннисистка Елена Дементьева замужем за хоккеистом Максимом Афиногеновым. В 2014 году у пары родилась дочь Вероника
© ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
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Двукратные олимпийские чемпионы Игр-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков начали совместную спортивную карьеру в 2010 году. Пара представляет яркий дуэт не только на льду, но и в жизни. 18 августа 2015 года пара поженилась, 21 сентября 2016 года объявила о том, что ждет пополнения в семье
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив
Футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович встречаются более года. 12 июля 2016 они поженились
© EPA/ANDREA MEROLA
Слухи о романе звезд биатлона - белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой и норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена ходили давно. Пара титулованных спортсменов узаконила отношения 17 июля 2016 года
© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Серебряный призер Олимпиады-2012 Дарья Дмитриева и хоккеист сборной России Александр Радулов поженились в августе 2015 года. Их отношения начались в 2012 году, а 4 июня 2016 года спортсмены сыграли свадьбу
© EPA/SERGEI ILNITSKY; Станислав Красильников/ТАСС, архив
Американский спортсмен Виктор Уайлд и россиянка Алена Заварзина - семья сноубордистов. Спортсмены познакомились в 2009 году на соревнованиях и поженились в июле 2011 года. С 2012 года Вик Уайлд выступает за сборную России
© ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Российский лыжник Илья Черноусов встречается со швейцарской биатлонисткой Селин Гаспарин. На Олимпиаде в Сочи Гаспарин завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке, по завершении которой спортсменка отметила вклад Черноусова в ее успех в Сочи
© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Дуэт теннисистов Штеффи Граф и Андре Агасси - один из самых известных в спорте. Пара начала встречаться в 1999 году, в 2001 году Граф вышла замуж за Агасси. У пары двое детей
© ТАСС/EPA/GERRY PENNY
С 2000 года швейцарский теннисист Роджер Федерер женат на бывшей теннисистке Мирославе Вавринец. У спортсменов две пары близнецов - две дочери и двое сыновей
© AP Photo/Tertius Pickard; EPA/NARENDRA SHRESTHA
Теннисистка Елена Дементьева замужем за хоккеистом Максимом Афиногеновым. В 2014 году у пары родилась дочь Вероника
© ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

21 сентября олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков объявили о том, что ждут ребенка. Победители Игр В Сочи, выступающие вместе с 2010 года, пропустят сезон-2016/17.

ТАСС вспомнил другие семейные союзы и пары влюбленных среди спортсменов.

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