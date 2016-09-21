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Волосожар и Траньков станут родителями

Спорт
21 сентября, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Тренер фигуристов ранее сообщила, что спортсмены пропустят весь сезон-2016/17
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Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков станут родителями. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Теперь мы будем родителями! Скоро ждем пополнения в нашей семьей", - сообщила Волосожар.

Теперь мы будем родителями!!!❤️ ждём пополнения и нашу маленькую бэбичку!!! Our Family will be a bigger soon. We want to share our happiness with whole world! #volosozhartrankov #love #family #forevertogether

Фото опубликовано Tatiana Volosozhar (@fire_bird)

Ранее тренер фигуристов Нина Мозер сообщила ТАСС, что спортсмены пропустят весь сезон-2016/17.

Волосожар и Траньков выступают в паре с 2010 года. В августе 2015 года спортсмены поженились.

Фигуристы завоевали на Играх в Сочи две золотых медали (в команде и личном турнире среди спортивных пар), также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями чемпионата Европы. Концовка сезона-2015/16 паре не удалась - на апрельском чемпионате мира в Бостоне Волосожар и Траньков заняли лишь шестое место, впервые оставшись без медалей на крупных турнирах за время совместного катания (с 2011 года).

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