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За длинным юанем: Оскар присоединился к Халку, выбрав китайское благополучие

Спорт
23 декабря, 12:05 UTC+3
Самые дорогостоящие и высокооплачиваемые футболисты, выступающие в чемпионате Китая, - в материале ТАСС
Материал из 1 страницы
Халк и Оскар в составе сборной Бразилии

Халк и Оскар в составе сборной Бразилии

© Marco Luzzani/Getty Images

В последние годы Китай стал одной из самых активных стран, участвующих в громких и дорогих сделках на мировом футбольном рынке. Так, 23 декабря английский "Челси" объявил о переходе бразильского полузащитника Оскара в клуб "Шанхай СИПГ". По данным портала transfermarkt.de, сумма трансфера составила €71 млн. Одним из партнеров хавбека в новой команде будет соотечественник, бывший форвард российского "Зенита" Халк. Экс-нападающий петербургского клуба перешел в "Шанхай СИПГ" летом 2016 года. "Зенит" получил за Халка €55 млн.

Для того, чтобы ознакомиться с другими высокооплачиваемыми футболистами из чемпионата Китая, вам нужно кликнуть на их фотографии.

Самые дорогостоящие и высокооплачиваемые футболисты, выступающие в чемпионате Китая, - в материале ТАСС.

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