За длинным юанем: Оскар присоединился к Халку, выбрав китайское благополучие

В последние годы Китай стал одной из самых активных стран, участвующих в громких и дорогих сделках на мировом футбольном рынке. Так, 23 декабря английский "Челси" объявил о переходе бразильского полузащитника Оскара в клуб "Шанхай СИПГ". По данным портала transfermarkt.de, сумма трансфера составила €71 млн. Одним из партнеров хавбека в новой команде будет соотечественник, бывший форвард российского "Зенита" Халк. Экс-нападающий петербургского клуба перешел в "Шанхай СИПГ" летом 2016 года. "Зенит" получил за Халка €55 млн.

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Самые дорогостоящие и высокооплачиваемые футболисты, выступающие в чемпионате Китая, - в материале ТАСС.