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Зарплата до небес: Тевес и другие самые высокоплачиваемые футболисты мира

Спорт
29 декабря, 12:44 UTC+3
После перехода аргентинского нападающего "Бока Хуниорс" в китайский "Шанхай Шеньхуа" ТАСС вспомнил самых обеспеченных игроков
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Карлос Тевес

Карлос Тевес

© EPA/DAVID FERNANDEZ

29 декабря нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес, подписал контракт с китайским клубом "Шанхай Шеньхуа" и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой, аргентинец будет зарабатывать €722 тыс. в неделю, или €37,5 млн в год.

ТАСС вспомнил футболистов с самыми высокими годовыми зарплатами*, многие из которых играют именно в Китае.

* ‒  суммы контрактов, без учета бонусов и спонсорских соглашений

За длинным юанем: футболисты, выбравшие китайское благополучие

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