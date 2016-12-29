Зарплата до небес: Тевес и другие самые высокоплачиваемые футболисты мира

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Зарплата до небес: Тевес и другие самые высокоплачиваемые футболисты мираСпорт 29 декабря, 12:44
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29 декабря нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес, подписал контракт с китайским клубом "Шанхай Шеньхуа" и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой, аргентинец будет зарабатывать €722 тыс. в неделю, или €37,5 млн в год.
ТАСС вспомнил футболистов с самыми высокими годовыми зарплатами*, многие из которых играют именно в Китае.
* ‒ суммы контрактов, без учета бонусов и спонсорских соглашений
За длинным юанем: футболисты, выбравшие китайское благополучие