Футбольный клуб "Зенит" сыграет с нидерландским АЗ на групповом этапе Лиги Европы

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный сносЭкономика и бизнес 26 августа, 15:44
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОНАКО, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с голландским АЗ, израильским "Маккаби" (Тель-Авив) и ирландским "Дандолком" в группе D Лиги Европы. Это стало известно по итогам жеребьевки турнира в Монако.
"Зенит" в соответствии с клубным рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при жеребьевке находился в первой корзине.
Другой российский клуб "Краснодар" сыграет с немецким "Шальке", австрийским "Ред Буллом" и французской "Ниццей" в группе I.
Матчи группового этапа пройдут 15 и 29 сентября, 20 октября, 3 и 24 ноября и 8 декабря.
"Краснодар", согласно клубному рейтингу при жеребьевке находился в третьей корзине.