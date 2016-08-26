Футбольный клуб "Зенит" сыграет с нидерландским АЗ на групповом этапе Лиги Европы

Игроки "Зенита" во время тренировке © Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

МОНАКО, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с голландским АЗ, израильским "Маккаби" (Тель-Авив) и ирландским "Дандолком" в группе D Лиги Европы. Это стало известно по итогам жеребьевки турнира в Монако.

"Зенит" в соответствии с клубным рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при жеребьевке находился в первой корзине.

Другой российский клуб "Краснодар" сыграет с немецким "Шальке", австрийским "Ред Буллом" и французской "Ниццей" в группе I.

Матчи группового этапа пройдут 15 и 29 сентября, 20 октября, 3 и 24 ноября и 8 декабря.

"Краснодар", согласно клубному рейтингу при жеребьевке находился в третьей корзине.