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Футбольный клуб "Зенит" сыграет с нидерландским АЗ на групповом этапе Лиги Европы

Спорт
26 августа, 14:28 дата обновления: 26 августа, 14:43 UTC+3 МОНАКО МОНАКО 26, августа. /ТАСС
Другой российский клуб "Краснодар" сыграет с "Шальке", "Ред Буллом" и "Ниццей"
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Игроки "Зенита" во время тренировке

Игроки "Зенита" во время тренировке

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

МОНАКО, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с голландским АЗ, израильским "Маккаби" (Тель-Авив) и ирландским "Дандолком" в группе D Лиги Европы. Это стало известно по итогам жеребьевки турнира в Монако.

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"Зенит" в соответствии с клубным рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) при жеребьевке находился в первой корзине.

Другой российский клуб "Краснодар" сыграет с немецким "Шальке", австрийским "Ред Буллом" и французской "Ниццей" в группе I.

Матчи группового этапа пройдут 15 и 29 сентября, 20 октября, 3 и 24 ноября и 8 декабря.

"Краснодар", согласно клубному рейтингу при жеребьевке находился в третьей корзине.

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