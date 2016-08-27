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МПК в ближайшее время свяжется с российскими паралимпийцами по поводу их обращений

Спорт
27 августа, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
"МПК сообщает, что ему требуется немного больше времени, чтобы внимательно изучить представленные документы и доводы", - сообщил юрист Артем Пацев
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) в скором времени свяжется с российскими паралимпийцами, которые отправили в организацию свои обращения по индивидуальному допуску на Паралимпиаду 2016 года. Об этом сообщил юрист Артем Пацев на своей официальной странице в Facebook.

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Ранее источник сообщил ТАСС, что порядка 15 паралимпийцев должны были 26 августа отправить обращения в МПК. До этого шесть россиян (Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, Алексей Ашапатов, Олеся Владыкина и Маргарита Гончарова) направили в МПК письма с просьбой об их индивидуальном допуске к участию в Паралимпиаде-2016, которая пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

"Наши герои-паралимпийцы, ранее уже отправившие свои обращения в Международный паралимпийский комитет по индивидуальному допуску на Паралимпиаду, начали получать первые ответы. МПК сообщает, что ему требуется немного больше времени, чтобы внимательно изучить представленные документы и доводы, и в самое ближайшее время они свяжутся со спортсменами. Не исключаю, что обратившиеся в МПК спортсмены сильно испортили выходные чиновникам МПК и нанятым ими английским юристам - те вынуждены придумывать какой-то иезуитский ответ... Ждем этого ответа и надеемся на победу в интеллектуальных дуэлях, а в конечном итоге - на то, что ранее заказанные для ребят билеты в Рио не пропадут", - написал Пацев.

Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2016. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх-2016. В пятницу стало известно, что ПКР подал в суд Швейцарии апелляцию на вердикт CAS.

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