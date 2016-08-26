Лукин: соревнования для российских паралимпийцев пройдут в начале сентября

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Соревнования для российских паралимпийцев, которые отстранены от участия в Паралимпиаде, будут организованы в начале сентября, до старта Игр в Рио-де-Жанейро. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.
"Международный статус турниру предать не получится, потому что эти соревнования пройдут непосредственно перед Паралимпиадой. Мы надеемся, что их все-таки не придется проводить, потому что наши паралимпийцы выступят на Играх, но если этого не произойдет, то они состоятся в начале сентября", - сказал Лукин.