Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукин: соревнования для российских паралимпийцев пройдут в начале сентября

Спорт
26 августа, 21:11 UTC+3
"Международный статус турниру предать не получится, потому что эти соревнования пройдут непосредственно перед Паралимпиадой", - заявил глава ПКР
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Соревнования для российских паралимпийцев, которые отстранены от участия в Паралимпиаде, будут организованы в начале сентября, до старта Игр в Рио-де-Жанейро. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

"Международный статус турниру предать не получится, потому что эти соревнования пройдут непосредственно перед Паралимпиадой. Мы надеемся, что их все-таки не придется проводить, потому что наши паралимпийцы выступят на Играх, но если этого не произойдет, то они состоятся в начале сентября", - сказал Лукин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпиада-2016 Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
Персоны
Лукин, Владимир Петрович
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
17
Путин вручил госнаграды олимпийцам
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
2
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
3
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
4
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
5
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
6
В больнице Сочи экстренно прооперировали дрессировщика Мстислава Запашного
7
Полиция Москвы начала проверку по видео с дрифтующим перед сотрудником ДПС гонщиком
Темы дня
Реклама