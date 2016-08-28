Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: защитник "Лацио" Маурисио в ближайшее время перейдет в "Спартак"

Спорт
28 августа, 14:15 UTC+3 РИМ РИМ 28, августа. /ТАСС
Ранее 27-летний игрок сообщил об уходе из римского клуба
Материал из 1 страницы

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник римского футбольного клуба "Лацио" Маурисио в ближайшее время перейдет в московский "Спартак". Об этом сообщает итальянский портал Gianlucadimarzio.

Ранее 27-летний защитник сообщил об уходе из римского клуба.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Маурисио провел 24 матча, в 19 из которых выходил на поле в стартовом составе.

Смотрите также
Маурисио
Футболист "Лацио" Маурисио, на которого претендует "Спартак", сообщил об уходе из клуба

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
3
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
4
В ДТП на МКАД на западе Москвы пострадали пять человек
5
В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублей
6
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
7
Медведев подписал постановление об отмене запрета на авиачартеры в Турцию
Темы дня
Реклама