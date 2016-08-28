СМИ: защитник "Лацио" Маурисио в ближайшее время перейдет в "Спартак"

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РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник римского футбольного клуба "Лацио" Маурисио в ближайшее время перейдет в московский "Спартак". Об этом сообщает итальянский портал Gianlucadimarzio.
Ранее 27-летний защитник сообщил об уходе из римского клуба.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Маурисио провел 24 матча, в 19 из которых выходил на поле в стартовом составе.